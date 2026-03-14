ABD, İran’ın yeni lideri hakkında bilgi toplayana milyonlarca dolar dağıtacak

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in de aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer hakkında bilgi toplama adı altında, yardım edenlere para ödülü verileceğini duyurdu.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandıran Amerikan yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığının Adalet İçin Ödül Programı kapsamında, X hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı İskender Mümini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yer aldığı görüldü.

BİLGİ VERENLERE 10 MİLYON DOLARA KADAR ÖDÜL

Haberin Devamı

Söz konusu kişiler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar "ödül" verileceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin dünya çapında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli unsurlarına komuta ve yönlendirme yaptığı" ifadesi kullanıldı.