ABD ile ‘miting’ krizi... ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak ABD’ninkine benzer bir açıklama yaparak ABD’deki Türk vatandaşlarını uyarırken, ABD’nin Ankara Büyükelçilisi Jeff Flake de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, kendisine Türkiye’nin diplomatik tepkisi ve yapılan uyarıdan duyulan rahatsızlık bir kez de sözlü olarak iletildi.

AMERİKAN POLİSİNİN VAKALARI HATIRLATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Büyükelçi Flake’e, sözkonusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde Türk emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu hususta duyulan rahatsızlık ifade edildi. Büyükelçi Flake’e özellikle ABD’de kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu hatırlatılarak, “ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin Türk demokrasisinin köklü bir geleneğini oluşturduğu, ancak sanki bu konuda önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim sözkonusu mitingin dün (önceki gün) sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı” mesajı da verildi.

Haberin Devamı

Büyükelçi Flake’e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat-gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanması gerektiği de vurgulandı.

ABD’DEKİ TÜRKLER UYARILDI

BÜYÜKELÇİ Flake’in Dışişleri’ne çağrılmasından önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Twitter hesaplarından ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına şu uyarıyı yaptı:

“Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının.”