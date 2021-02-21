ABD ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile ortak menfaatlerinin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğuna inandıklarını belirterek, “Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV’nin yayın hayatına başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programa bir videomesaj gönderen Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK

“Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır.

ÇOK BÜYÜK ÇELİŞKİDİR

Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kast eden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Nitekim Amerikan Kongresi’ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması büyük önem arz ediyor.

NET TUTUM BEKLİYORUZ

Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz. Ülkemizin ve de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden YPG’sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur.

Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir.

YOĞUN ÇABA İÇİNDELER

Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir. Bu çevrelerin yalan ve iftiralarına muhakkak sizler gereken cevabı veriyorsunuz. Türk-Amerikan toplumu bugün 300 bin kişiyi aşan güçlü bir nüfusa sahiptir. Ticaret ve bilim başta olmak üzere pek çok alanda elde ettiğiniz başarılar bizler için gurur kaynağıdır. Sizlerden Türk-Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve işbirliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz. ABD’de yönetim; Kongre, basın, seçmen kitleleri ile kamuoyundan gelen çağrı ve yönlendirmelere son derece açıktır.”