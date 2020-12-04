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Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 04.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD hükümetine 2.1 milyon dolar zarar verdiler! Sınır ötesi vurgun

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD hükümetine 2.1 milyon dolar zarar verdiler! Sınır ötesi vurgun
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Türkiye’deki hamile kadınların ABD’de doğum yaparak bebeklerine ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin 119 bebeğin doğumuna aracı olduğunu aktaran savcılar, doğum masraflarının hileli olarak devlete fatura edildiğini ve New York’un Medicaid programının 2.1 milyon dolar zarara sokulduğunu iddia etti.

Türkiye’deki hamile kadınların ABD’de doğum yaparak bebeklerine ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke önceki gün polis operasyonuyla yakalandı. Yetkililer, ‘doğum turizmi’ şebekesinin ABD’ye doğum için giden Türk kadınlardan 7 bin 500 ila 10 bin dolar arasında bir ücret aldıklarını, ancak hastaneye ödeme yapmak yerine yasa dışı yollardan ABD hükümetinin sağladığı Medicaid yardımından faydalandıklarını belirtti. New York’un Long Island bölgesinde İbrahim Aksakal, Enes Burak Çakıroğlu, Hatun Kaplan isimli Türklerin yönettiği şebekenin 119 bebeğin doğumuna aracı olduğunu aktaran savcılar, doğum masraflarının hileli olarak devlete fatura edildiğini ve New York’un Medicaid programının 2.1 milyon dolar zarara sokulduğunu iddia etti.

ABD hükümetine 2.1 milyon dolar zarar verdiler Sınır ötesi vurgun

FACEBOOK GRUBUYLA ULAŞTILAR

Facebook’ta Türkiye’deki hamile kadınlara yönelik ’Bebeğim Amerika’da doğsun’’ başlıklı bir grup oluşturan Türk şebekenin, “Bebeğinizin ABD’de doğup Amerikan vatandaşı olması gerektiğine inanıyorsanız doğru yerdesiniz” ifadesiyle reklam yaptığı aktarıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan savcılar, kadınların her birinin 7 bin 500 ila 10 bin dolar arasındaki ödemeler karşılığında, Long Island’daki sözde bir doğum evine getirildikleri, tıbbi bakım ve kalacak yer verildiği, bebeklerin doğumundan sonra otomatik olarak gelen ABD vatandaşlığı için form doldurdukları kaydedildi. Brooklyn bölgesi Başsavcı vekili Seth DuCharme, toplam altı sanığın dördünün Türk olduğunu iki sanığın ise Medicaid başvurularının yapılmasına yardım eden ABD vatandaşları olduğunu açıkladı. DuCharme, Türk annelerin suçlu görülmediklerini ve soruşturmanın hedefinde yer almadıklarını kaydederken, bebeklerin de ABD vatandaşlığını kaybetmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

ABD hükümetine 2.1 milyon dolar zarar verdiler Sınır ötesi vurgun

SES KAYDI DELİLİ

Şebekenin lideri olduğu düşünülen İbrahim Aksakal’ın Mayıs 2019’da kaydedilen bir sohbette, hamile bir Türk kadının eşi gibi poz veren gizli bir ABD İç Güvenlik ajanına, kadınların hamilelikleri “bariz” belli olmadan 34’üncü gebelik haftasından önce turist vizesine başvurmaları gerektiğini söylediği bir ses kaydının deliller arasında yer aldığı öğrenildi. Soruşturma, yerel polisin hepsi aynı adrese sahip bir grup Türk kadının aynı zamanlarda doğum yaptığına dair bir ihbar almasının ardından, Long Island’da kadınların kaldığı yedi doğum evinin bulunmasıyla başladı. Trump yönetiminin bu yıl başında ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarındaki vize departmanlarına gönderdiği genelgede, vize memurlarına, hamile kadınların doğum yapmak için seyahat ettiğinden şüpheleniliyorsa vize vermemeleri konusunda yetki vermişti. ABD’de doğum hakkıyla vatandaşlık alabilenler, 21 yaşını doldurduktan sonra “Yeşil Kart” için bir ebeveyne sponsor olabiliyorlar. Ayrıca, üniversite öğrenimleri için devletten yardım alabiliyorlar.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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