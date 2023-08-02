ABD heyeti Taliban temsilcileriyle görüştü

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Görüşmede ABD heyetinin insani krizden derin endişesini dile getirdiği, insani yardımın sürmesi ve BM kurumlarının yardımı sürdürmesinin ele alındığı bildirildi. Taliban’ı Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, ABD’yi ise Özel Temsilci Thomas West temsil etti.Toplantılarda Afganistan’ın yurtdışında dondurulan varlıklarının iadesi ve yaptırımların yanı sıra, insan hakları ihlalleri ve uyuşturucu ticaretine karşı alınması gereken önlemlerin konuşuldu.

ABD’li yetkililerin Washington’ın ekonomik istikrar konusunda görüşmelere açık olduğunu belirttiği ve insan haklarının ‘kötüleşmesi’ konusundaki endişelerini yinelediği ifade edildi. Yetkililer ayrıca Taliban’a kız çocuklarının eğitimi ve kadınların istihdamıyla ilgili yasakları kaldırması ve tutuklu Amerikalıların serbest bırakılması çağrısında bulundu.