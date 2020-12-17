‘ABD hasımlığa dümen kırdı’

Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

‘ONA BUNA SORACAK DEĞİLİZ’

“Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. TBMM’de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metne imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Bu metinde bölücü HDP’nin yine imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye’ye saldırmış, ABD’nin yanında saf tutmuştur. HDP, 2016’dan bugüne kadar, 2020 de dahil olmak üzere 285 milyon 888 bin lira Hazine yardımı almıştır. Yine bu tarihler arasında Kandil ruhsatlı bölücü milletvekillerinin aldığı toplam milletvekili maaş tutarı ise 39 milyon 88 bin 872 liradır. Yetim hakkı, milletimizin alınteri teröristlerin kursağına gitmektedir.

‘AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALI’

HDP’nin kapatılmasına karşı çıkan CHP’li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP’in Başkanı ve AK Parti’nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler; Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır. HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır.”