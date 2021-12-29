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ABD güdümlü komutanlar yönetiyor

#DEAŞ#Süleyman Soylu#ABD
ABD güdümlü komutanlar yönetiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rakka’dan Afganistan’a kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerine ABD güdümündeki bazı komutanların yöneticilik yaptığını söyleyerek, “Büyük bir oyun, büyük bir tezgah” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Bursa’da muhtarlarla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Muhtarları El Ele projesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Soylu, DEAŞ, PYD ve PKK’nın Irak ve Suriye’nin devlet otoritesini yok ettiğini söyledi. DEAŞ’ın bölgeden tasfiye edilmesi hakkında konuşan Soylu, “DEAŞ coğrafyamız için tehdit miydi? Tehditti. Bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Rakka’da yani Suriye’nin Rakka’sında bir tek mantar tabancası patlatmadan PYD/PKK terör örgütü, Rakka’dan DEAŞ’ı tasfiye etti, Amerika’nın gücüyle. Peki nasıl oldu bu? Peki nereye gitti bu insanlar? Yine onların yönlendirmesiyle beraber iki yere gittiler. Biri Sina Çölleri, birisi de Afganistan ile Çin arasındaki vadiye. Peki sonra ne oldu? Sonra Amerika, Afganistan’ı terk etti. Peki terk edince ne oldu? Orada Amerika’nın güdümündeki bazı komutanlar, enteresan gelecek size, Rakka’dan getirdikleri DEAŞ’ın içerisinde yöneticilik yapmaya başladılar. Şimdi dünya bunu görüyor. Büyük bir oyun, büyük bir tezgah. Bazen demokrasinin içerisine sızdırılmış bir tezgah, bir senaryo. Bazen barış ve kardeşlik içerisine istismar eden bir senaryo. Bazen bir şeyle mücadele ediyormuş gibi gösterilen bir senaryo tablosuyla karşı karşıyayız. Onun için dünyanın başka bir noktasında olan bir meselenin Türkiye’nin, sizin muhtarı bulunduğunuz bir mahalleyi etkilememesi artık mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

REKORU EGALE ETTİK

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Konuşmasında uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şu bilgileri verdi:

“Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekoru egale ettik. 2019 yılında 20 tondu, bu yıl ise toplam 22 tona çıktı. Bunun 20.5 tonunu güvenlik güçleri, 1.5 tonunu da gümrük muhafaza ekiplerimiz yakaladı. Bütün bu mücadele hep birlikte sürdürülmelidir. Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941’di. Biz 2020 yılını 314 ile tamamladık. 28 Avrupa Birliği ülkesinde yakalanan ecstasy tabletin toplamından yaklaşık 2 kat fazlasını yine bu ülkenin güvenlik birimleri yakalamaktadır. Bunların hepsi yurtdışından geliyor. Amerika, Afganistan'ı işgal ettiğinde 15 bin dekar ile 20 bin dekardı oradaki üretim, 200 bin dekara çıktı. Sadece insanların oradaki hayatını kabusa çevirip, göç etmesini temin etmediler. Aynı zamanda dünyaya uyuşturucu ihraç ettiler. Bunu kim yaptı? Amerika'nın bizatihi kendisi yaptı ve bunu bir politika olarak ortaya koydu.”

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#DEAŞ#Süleyman Soylu#ABD

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