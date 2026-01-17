×
ABD Elçisi’nden Ankara’da yoğun temas

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Tom Barrack#SDG
ABD Elçisi’nden Ankara’da yoğun temas
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık’ta dün gerçekleştirilen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği başlıklarının ele alındığı öğrenildi.

SURİYE MESAJI

Tom Barrack, görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Suriye’deki duruma ilişkin mesaj paylaştı. Barrack mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’deki tüm taraflarla yakın temasını sürdürmekte; tansiyonu düşürmek, gerilimin tırmanmasını önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasında yeniden entegrasyon görüşmelerine dönülmesini sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

BARRACK’IN TEMAS TRAFİĞİ

ABD’li Büyükelçi Barrack, hafta başından bu yana Ankara’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bu kapsamda Barrack, sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile de bir araya geldi.  

