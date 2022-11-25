ABD Elçisi’nden Akar’a ziyaret

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Flake’in ziyaretinin Türkiye’nin Suriye’de kara harekâtı mesajı verdiği bir dönemde yapılması dikkat çekti. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekâtı ve F-16 sürecinin gündeme geldiği belirtildi.

Pençe-Kılıç Harekâtı kapsamında Türkiye, Suriye’deki terör odaklarına karşı kara operasyonu sinyali verirken, ABD’den üst üste açıklamalar gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Türkiye’nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var” demişti. Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder ise kara operasyonunu bölgedeki ABD askeri personeline tehdit olarak değerlendirmişti.

ŞOYGU’YLA GÖRÜŞTÜ

MİLLÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de telefon görüşmesi yaptı. Bakanlığın yaptığı bilgilendirmeye göre Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelen PKK/YPG terör tehdidi için ‘vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verileceğini’ vurguladı.