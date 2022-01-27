ABD elçisi güven mektubunu sundu... 'Hoş bulduk ve teşekkürler'

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Türkiye ile ABD arasında bir süredir devam eden 5 sorun alanı bulunuyor. Bunların başında ABD’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı olan terör örgütleri PYD/YPG’ye verdiği destek geliyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’deki FETÖ elebaşının iadesini de istiyor. Ankara’nın F-35 programından çıkartılması ile ABD’nin Dedeağaç’a yaptığı askeri yığınak da önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri arasında sayılıyor. ABD’nin yeni büyükelçisi ayrıca tartışma yaratan CAATSA yaptırımlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi için atılacak adımlar konusunda Türk yetkililerle çalışacak.

Flake, Amerikan Büyükelçiliği’nin sayfasında yayınlanan yazısında “Türkiye, NATO’ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Cheryl ve ben, Türkiye’nin güzelliklerini ve zenginliklerini görmeye can atıyoruz. Hoş bulduk ve bizleri sıcak karşıladığınız için teşekkürler” dedi.

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HATIRA FOTOĞRAFI

Büyükelçi Flake, Beştepe’de Erdoğan’a güven mektubunu sunmasının ardından eşi Cheryl Flake ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.