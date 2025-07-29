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ABD Elçisi Güler ve Bayraktar’la görüştü

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#Tom Barrack#Alparslan Bayraktar#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
ABD Elçisi Güler ve Bayraktar’la görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ayrı ayrı görüştü.

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Barrack, Güler ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Güler ve ben, Amerika ve Türkiye’nin ortak ve müttefik olduğu bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük” dedi.

Büyükelçi, Bayraktar ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Bayraktar’ın Türkiye’nin enerji bağımsızlığını desteklemek ve Amerika ile Amerikalı üreticilerin bu sürece katılmasını sağlamak için attığı tüm bu harika adımlar için tebrikler” ifadelerini kullandı.

 

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#Tom Barrack#Alparslan Bayraktar#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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