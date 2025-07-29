ABD Elçisi Güler ve Bayraktar’la görüştü

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Barrack, Güler ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Güler ve ben, Amerika ve Türkiye’nin ortak ve müttefik olduğu bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük” dedi.

Büyükelçi, Bayraktar ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Bayraktar’ın Türkiye’nin enerji bağımsızlığını desteklemek ve Amerika ile Amerikalı üreticilerin bu sürece katılmasını sağlamak için attığı tüm bu harika adımlar için tebrikler” ifadelerini kullandı.