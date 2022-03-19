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ABD Elçiliği’nde Türkiye’nin NATO’daki 70’inci yılı kutlandı

#NATO#ABD#Türkiye
ABD Elçiliği’nde Türkiye’nin NATO’daki 70’inci yılı kutlandı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 70. yılını kutlamak için Büyükelçi Jeff Flake’in ev sahipliğinde özel bir etkinlik düzenledi.

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Ankara’daki NATO ülkelerinin büyükelçileri, askeri ataşelerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey Türk yetkililerinin yer aldığı etkinlikte bir konuşma yapan Büyükelçi Flake, “Bugün burada Türkiye’nin NATO’ya vazgeçilmez üyeliğinin 70. yılını kutlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin Ukrayna sürecindeki rolüne değinen Flake, “Burada Türk hükümetinin soruna diplomatik bir çözüm bulunmasına dönük gayretli çabalarını takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Bu çok zor bir görev ama onlar diplomatik çözüm için bastırmaya devam ediyorlar”dedi. ABD Büyükelçisi, Türkiye’nin 70 yıldır ittifakın yanında yer aldığını, NATO’nun Afganistan, Irak ve Kosova misyonlarına asker gönderip destek sağladığını belirterek şöyle devam etti: “Bugün Türkiye, NATO’nun güneydoğu kanadını kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Türkiye NATO’nun ikinci büyük ordusu ve ikinci büyük F-16 filosuna sahip bir üye olarak NATO misyonlarına önemli katkı sağlamaktadır.”

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KORE ANIMSATMASI

Büyükelçi Flake, Türkiye’nin 1950’de Kore’ye asker gönderdiğini anımsattı. Flake, o dönem BM kuvvetlerinin komutanı Douglas MacArthur’un söylediği, “O zorlu günlerde, Türklerin gösterdiği kahramanlık Amerikan halkına umut vermiş, onlara cesaret aşılamıştır” sözünü anımsattı. Kutlama programına Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da davetliydi.

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#NATO#ABD#Türkiye

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