ABD dönüşünde gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 13:59

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

SAVCILIĞA İFADE VERECEK

Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Subaşı'nın ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

