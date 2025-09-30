ABD dönüşü önemli açıklamalar… Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz

Haberin Devamı

Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanırken gündemde ABD ziyaretinden sosyal konutlara kadar çeşitli başlıklar vardı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE 13. HİTAP

“İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, 80’inci Genel Kurul’a Filistin davası damgasını vurmuştur. Başbakanlık dönemim dahil, 13’üncü defa Genel Kurul’a hitap ettim. Gazzeli kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakamlarla, fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail’in, Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık.

Gazze’deki katliamın yanı sıra, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlardan Latin Amerika’ya, Türkiye’nin dış politikasında özel yer tutan bölgelere yönelik mesajlar verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma çağrımızı tekrarladık. Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantı ise son derece verimli geçti. Toplantıda, Gazze’de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz, liderler olarak bunu masaya yatırdık.

NETANYAHU’NUN DÜNYAYI ATEŞE SÜRÜKLEDİĞİNİ HERKES GÖRÜYOR

Gerek ikili görüşmelerimizde gerekse bu toplantılarda şuna bir kez daha şahitlik ettik; yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu’nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, hatta dünyayı ateşe sürüklediğini artık hemen herkes kabul ediyor. Bir avuç ülke dışında, hemen hiç kimse, İsrail’le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Genel Kurul’da Birleşik Krallık ve Fransa’nın içinde yer aldığı 10 Batılı ülke daha Filistin’i tanıdıklarını açıkladı. Filistin’i tanıyan ülke sayısının 150’yi aşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz.

SİYONİST LOBİYE EYVALLAH ETMİYORUZ

Batı Şeria’yı ilhak etme ve Gazze’yi insansızlaştırma politikalarının arka planında, özgür Filistin Devleti ihtimalini tamamen yok etme niyeti vardır. Bunun da maksadı, ‘Büyük İsrail Projesi’ni hayata geçirmektir.

Türkiye, her iki projenin de karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi, kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır. Ne küresel siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. ‘Bize ne Gazze’den, bize ne Suriye’den, Libya’dan, Somali’den’ diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur.

TRUMP’LA BİRÇOK KONUYU DOSTANE BİR ORTAMDA ELE ALDIK

Beyaz Saray’da Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayii konuları başta olmak üzere, birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump’ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, İsrail’in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler, gündemimizin üst sırasındaydı. Suriye’deki istikrarın muhafazası ve Ortadoğu’da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik.

FEVKALADENİN FEVKİNDE BAŞARILI

Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin, tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık ne Marmaray olurdu, ne İstanbul Havalimanı olurdu, ne TOGG olurdu, ne hızlı trenler olurdu ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının, ne de Gabar’daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu.”

UÇAK ALMAK BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ

“Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika’yı da önemli bir ortak olarak görüyoruz. Doğalgaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakat, bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olmuştur. Türkiye’nin havayolu taşımacılığında son yıllarda kat ettiği büyük mesafe, herkesin takdirini toplamaktadır. 2002 yılında 10.4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yolları’nın filosu sadece 65 uçaktan, uçuş ağı ise 103 destinasyondan oluşuyordu. 2024 sonu itibarıyla yıllık yolcu sayısı 85 milyona ulaşırken, filo büyüklüğü 470’in üzerine çıkmış, uçuş ağı ise 350 destinasyona yükselmiştir.

HEDEF 813 UÇAK

500’üncü uçak da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacaktır. Şirketimizin yüzüncü yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi ise 813 uçaktır. Gerek Airbus’a 2023’te verilen 335 uçak siparişi, gerekse eylül 2025’te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişi, buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak, sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Tabii, rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz.”

‘DEVLETTEN KİRALIK’ BAŞLIYOR… 500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

“Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.”

SANAL KUMAR SORUNU BÜYÜYOR



“İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. Bugünkü kabine toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da, sanal kumar ve bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.”

BİN HÂKİM-SAVCI YARDIMCISI

- “2025 yılı için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 binin personelin alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için daha ilana çıkıyoruz. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Şimdi de bin hâkim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz.

- Üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programımıza gençlerin yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık.”