ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

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ABD’den Türkiye ile ilişkilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Türkiye’nin kilit bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortak olduğu belirtilerek, “Türkiye ve ABD, NATO müttefikleri ve uzun süreli ortaklardır. Kriz zamanlarında, bölgesel güvenlik ve refah konusunda birlikte çalışma konusunda gurur verici bir geçmişe sahiptir. ABD, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenenlere gerekli yardımı sağlama taahhüdünü sürdürecek” denildi.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA DAYANIYOR

ABD ve Türkiye arasındaki dostluğun ABD'nin Osmanlı İmparatorluğu ile diplomatik ilişkiler kurduğu 1831 yılına dayandığına dikkat çekilen açıklamada, “Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ABD, 1927'de Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurdu. ABD ile Türkiye arasında 12 Temmuz 1947'de imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması, ilişkileri daha da ileri götürdü. 1952'den bu yana NATO üyesi olan Türkiye, Afganistan, Irak ve Balkanlar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki misyonları destekledi” denildi.

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ABD-TÜRKİYE STRATEJİK MEKANİZMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 18 Ocak 2023'te ikili ve bölgesel işbirliği alanlarına ilişkin kapsamlı bir diyalog olan ABD-Türkiye Stratejik Mekanizmasının dördüncü toplantısını gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, Bakan Blinken ve Bakan Çavuşoğlu, toplantıda mevcut tehditler ve zorluklar karşısında NATO koordinasyonunu ve dayanışmasını güçlendirmenin yollarını ele aldıkları ifade edildi.

Bakanların NATO'nun Açık Kapı Politikasına uzun süredir devam eden bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri ifade edilen açıklamada, bakanların aynı zamanda Türkiye'nin Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu da dahil olmak üzere ABD-Türkiye savunma ortaklığının güçlendirilmesini ele aldıkları aktarıldı.

“TÜRKİYE, NATO'NUN DOĞUDA GÜVEN KAYNAĞI OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR”

Türkiye’nin ABD'nin önemli bir güvenlik ortağı olduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye, 1952'den bu yana değerli bir NATO Müttefiki olmuştur. Türkiye, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Boğaziçi ve Çanakkale boğazları ile NATO'nun doğuda güven kaynağı olarak hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa, Afrika ve Akdeniz'de ABD güçleriyle birlikte uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyor. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile komşudur ve bölgede önemli bir ortaktır. ABD ve Türkiye, Doğu Akdeniz'deki gerilimi uluslararası hukuka uygun olarak azaltmak, Balkanlar ve Güney Kafkasya'da barışı sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışmaktadır” denildi.

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ABD ve Türkiye’nin, Rusya'nın acımasız saldırıları karşısında egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğu aktarılan açıklamada, “ABD, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği tutarlı ve net desteği, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne aracılık etmesini ve küresel gıda güvenliğini desteklemek için BM ile birlikte çalışmasındaki diplomatik liderliğini memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

ABD ve Türkiye’nin her türlü terörizmle mücadelede yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “Bakan Blinken, 13 Kasım 2022'de İstanbul'daki terör saldırısını kınadı ve ABD'nin teröre karşı mücadelesinde Türkiye ile omuz omuza durduğunu teyit etti. Başta DEAŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelede her iki ülke de yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmektedir” denildi.

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“ABD, TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN EN POPÜLER ULUSLARARASI DESTİNASYONDUR”

ABD ve Türk halkının geniş ve derin bağlara sahip olduğu aktarılan açıklamada, “ABD hükümetinin çeşitli akademik ve mesleki değişim programları aracılığıyla, her yıl 150'den fazla Türk ABD'deki programlara katılmakta ve yaklaşık 115 ABD’li öğrenci ve öğretim üyesi Türkiye'deki programlara katılmaktadır. Şu anda ABD hükümetinin eğitim ve mesleki değişim programlarından yaklaşık 31 bin Türk mezun var. ABD, Türk öğrenciler için en popüler uluslararası destinasyondur. 2021-2022 akademik yılında ABD’deki Türk öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak on yıldan uzun bir sürenin en yüksek artış oranını yakaladı” denildi.

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“TÜRKİYE AVANTAJLI BİR BÖLGESEL MERKEZDİR”

Türkiye ve ABD’nin güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişkiye sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Aralarında en büyük ve en tanınmış markaların da bulunduğu bin 700'den fazla ABD firması Türkiye'de onlarca yıldır faaliyet gösteriyor. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'daki pazarlara yakınlığı göz önüne alındığında, Türkiye avantajlı bir bölgesel merkezdir. Türkiye'de yaklaşık 60 firmanın bölge merkezi bulunuyor. AmCham Türkiye'ye göre ABD firmaları 60 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve 100 binden fazla istihdam oluşturdu” denildi.



“TÜRKİYE, 2003'TEN BU YANA ABD’DE 2’NCİ EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCI KONUMUNDA”

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ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de yıllık yaklaşık yüzde 22 artış ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,8 milyar dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, “Bu, 2021'deki yüzde 32,5'lik artışın ardından geldi. ABD, Türkiye'nin 4’üncü en büyük genel ticaret ortağı ve 2003'ten bu yana 2’nci en büyük yabancı yatırımcı konumunda. Türkiye'nin ABD'deki toplam Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) stoku 2017-2021 döneminde yüzde 16,6 artarak 2,7 milyar dolara yükseldi. Çoğunluğu Türklerin sahip olduğu şirketlerin ABD'deki iştirakleri, 4 bin 900'den fazla istihdamı destekledi ve 2021'de ABD ihracatının 37 milyon dolar artmasına yardımcı oldu” denildi.