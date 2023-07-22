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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye ve Tahıl Anlaşması açıklaması

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#ABD#Antony Blinken#Rusya
ABD Dışişleri Bakanı Blinkendan Türkiye ve Tahıl Anlaşması açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 02:48

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Temmuz’da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Blinken, “Dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları yiyecekleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü bu işi rayına oturtması için tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini eleştiren ve Ukrayna'nın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Blinken, “Umarım dünya bunu izliyordur ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için gıdayı nasıl alaycı bir şekilde manipüle ettiğini görüyordur” ifadelerini kullandı.

 

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#ABD#Antony Blinken#Rusya