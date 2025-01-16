ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas'ı masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan getirdi

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında önemli bilgiler paylaştı. Paksoy, Blinken'ın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, Gece Görüşü programında şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında veda toplantısını düzenledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soru şuydu 'Buraya nasıl gelindi?'. Blinken, önce sonbahardan bahsetti. Blinken 'Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar'a gittim. Artık Hamas'ın Katar'daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas'ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'ye gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağrılığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü'. dedi"