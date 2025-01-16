×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas'ı masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Blinken#ABD#Hamas
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Haması masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 21:13

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın veda toplantısında "Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağrılığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü.

Haberin Devamı

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında önemli bilgiler paylaştı. Paksoy, Blinken'ın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, Gece Görüşü programında şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında veda toplantısını düzenledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soru şuydu 'Buraya nasıl gelindi?'. Blinken, önce sonbahardan bahsetti. Blinken 'Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar'a gittim. Artık Hamas'ın Katar'daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas'ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'ye gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağrılığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü'. dedi"

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinkenı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Blinken#ABD#Hamas

BAKMADAN GEÇME!