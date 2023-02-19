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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Depremler için yapılan insani yardım 185 milyon dolara çıkarıldı

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#Antony Blinken#ABD#Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Depremler için yapılan insani yardım 185 milyon dolara çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 22:43

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahraman merkezli depremlerin ardından ABD'nin yaptığı insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Adana'ya geldi.

Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İncirlik Üssü’nde yardım kolilerinin yükleme işlemlerine yardım ettiği fotoğrafları paylaşarak, ABD'nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Depremler için yapılan insani yardım 185 milyon dolara çıkarıldı

Blinken, "Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak için yorulmadan çalışan USAID ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.

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