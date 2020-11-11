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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘ABD de FETÖ tehlikesinin farkına varmaya başladı’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘ABD de FETÖ tehlikesinin farkına varmaya başladı’
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li yetkililer, güvenlik kurumları ile Adalet Bakanlığı’nın FETÖ terör örgütü tehlikesinin farkına varmaya başladığını söyledi.

Çavuşoğlu’nun dün Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le yaptığı görüşmede, FETÖ ile mücadele önemli yer tuttu. İki bakanın ortak basın toplantısında ABD’de FETÖ’ye bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, Kırgızistan dahil bulunduğu her ülke için bir tehdit ve tehlike olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “FETÖ bir suç şebekesidir. ABD’li yetkililer de güvenlik kurumları ve Adalet Bakanlığı da bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Soruşturmalar neticesinde çok daha şey çıkacak. Onu da biliyoruz. Bu gerçeği görmelerinden dolayı da memnuniyet duyuyoruz” dedi.

OLAYLARDA FETÖ PARMAĞI

Kırgızistan’da yapılan seçimler sonrası çıkan olaylarda FETÖ’nün parmağı olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Biz samimi şekilde kardeş Kırgızistan’a FETÖ’nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Bizde neler yaptığı, diğer ülkelerde neler yaptığı malum. Dolayısıyla bu seçimlerden sonraki olaylarda da ilk başta zaten boy gösteren FETÖ’cüler oldu.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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