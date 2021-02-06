ABD Büyükelçisi: ‘Türkiye stratejik bir müttefiktir’

İLİŞKİLER ÇOK BOYUTLU

“Türkiye ile ilişkilere tüm boyutlarıyla çok değer veriyoruz. Güvenlik ilişkilerinde Türkiye, değerli ve önemli bir NATO ortağı, stratejik bir müttefiktir. Türkiye’de 30 milyar doların üzerinde yatırımımız var. İkili ticaretimiz 30 milyar doları aşıyor. Türkiye’de çalışan 1700 Amerikan firmamız var. Bu işyerlerinde 75 binden fazla Türk istihdam ediyoruz. ABD için de Türkiye için de önemli bir ilişki. Ticari ilişkileri artırmak için biz elçilik olarak ve ABD’deki kurumlarla beraber çalışacağız. Türk lirasının stabilizasyonu da ayrıca teşvik edici bir gelişme. S-400 sorunu, maalesef önceki yönetimi ABD yasalarını ve CAATSA kapsamındaki yaptırımları uygulamaya zorladı. Türk savunma sektörünü bir bütün olarak etkilemeyi hedeflemedik. Sadece Savunma Sanayi Başkanlığı’na özel lisanslar hedeflendi.

S-400’DE ÇALIŞMA GRUBU YOK

Bu adımı üzüntüyle atmak zorunda kaldık. Bir yıldan fazla bir süredir Türkiye’nin S-400’ü satın almasının yarattığı soruna tatmin edici bir çözüm getirmesini umuyorduk. Sonunda mümkün olmadı ve ABD yasalarını uyguladık. Ocak ayı sonu itibarıyla, ulusal savunma yetkilendirme yasası, CAATSA yaptırımlarının, Türkiye’nin S-400’e sahip olmaması yönünde uygulanmasını gerektiriyor. Bu ABD’nin bir yasasıdır ve burada açıklığa kavuşturmak istiyorum bu konuda bir çalışma grubu yok, olmayacak.

(ABD yönetiminin YPG siyasetinde değişiklik olacak mı?) Bu konuda ABD’nin siyaseti değişmedi. Kuzeydoğu Suriye’de DEAŞ’ın yarattığı tehdide karşı mücadelede çabalarımıza devam ediyoruz. Kuzeydoğu Suriye’deki bu mücadelede SDF ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”

SOYLU’YA YANIT: ASILSIZ İDDİALAR

ABD Büyükelçisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD olduğu’na ilişkin sözlerine de şu yanıtı verdi: “2016 darbe girişimi de dahil olmak üzere bir dizi gelişmede ABD’yi sorumlu tutan üst düzey Türk yetkililerin yorumlarından endişe duyuyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söylediği gibi bunların hepsi asılsız iddialardır. Bunlar, bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumlu beyanları değil ve üzgünüz. (Soylu’nun LGBT açıklamaları) Bu ifadeler Türkiye’de veya başka bir yerde, nerede söylenirse söylensin, varsayılan norm veya çoğunluk varolandan farklı olabilecek kişilerin kabulüne destek anlayışına katkıda bulunmaz. Onların da mutluluk ve barış içinde var olma hakları vardır. Bu dünyada nefret söylemine yer yok, ne ABD’de ne Türkiye’de, hiçbir yerde. Bu Türkiye’ye özgü bir durum değil, küresel bir meseledir. ABD’de de bu soruyu kendimize soruyoruz.”