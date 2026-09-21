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ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan CNN Türk'e önemli açıklamalar: Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak

Güncelleme Tarihi:

#Tom Barrack#S400#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 19:09

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Türkevi'nin önünde Yunus Paksoy'a özel açıklamalarda bulundu. Barrack, "Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak" dedi.

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İşte Büyükelçi Barrack'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. İletişimimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. CATSA ile ilgili kongre süreci devam ediyor. Savunma ve silah altyapısı çok değişti. Rus sisteminin kullanımı ABD sistemi ile kesinlikle uyumlu değildir. Kongrenin S400 sorununu nasıl çözeceği üzere çalışması lazım. Bu çok kritik bir sorun değil iki ülke için. İlişkimizde hiçbir parazit yok. Türkiye'nin savunma sanayisi çok güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasında arasında iyi bir uyum var.

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#Tom Barrack#S400#Türkiye

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