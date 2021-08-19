ABD Büyükelçisi Satterfield Hürriyet’e açıkladı: Afganlar konusunda gizli bir anlaşma yok

Büyükelçi David Satterfield, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başkan Joe Biden’ın; Brüksel görüşmesinde ya da başka bir zamanda, Afgan mülteciler konusunda gizli bir anlaşma ya da düzenleme yaptıklarına ilişkin iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.”

AÇIKLAMADAN SONRA GELDİ

Satterfield’ın sözleri, sabah saatlerinde elçilikten yapılan açıklamanın ardından geldi. Elçilikten yapılan açıklamada ise “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” denildi.

ÜZÜNTÜ DUYDUK

Büyükelçi Satterfield, bazı Amerikalı yetkililer tarafından yapılan ve Türkiye’nin tepkisine neden olan açıklamayla ilgili olarak da görüşlerini açıkladı. Satterfield, “ABD’li bir yetkilinin 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Afgan mültecileri Türkiye’ye yönlendiren iması nedeniyle üzüntü duyduğumuzu çok açık belirttik” dedi. Büyükelçi’nin bahsettiği açıklamayı, Türkiye sorumsuz olarak tanımlamış ve protesto etmişti.

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