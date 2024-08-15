ABD Büyükelçisi Flake’ten MİT’e takas övgüsü

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye’de görev süresinin sonuna geldi. Dün basın mensuplarıyla buluşan Flake, özetle şunları söyledi: “Daha önce Küba’da böyle bir takasa şahit olmuştum ama Türkiye’nin yaptığı çok daha zordu. Türkiye çok profesyonel bir bürokrasiye sahip. MİT son derece iyi bir iş çıkardı ve operasyonu gizli tuttu. Çünkü böyle bir işi bu kadar gizli tutmak çok zor. Her an bir şeyler olabileceğine dair çok fazla işaret vardı ve Türkiye’nin yaptığı gibi başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel, mükemmel bir işti.

- TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ: Türkiye ile olduğumuzdan daha iyi yerdeyiz. Türkiye NATO’da vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca gösterdi. Önümüzdeki ocaktan sonra hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz kanaatindeyim.

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- İSRAİL’İN SALDIRILARI: Gazze’de olanlar hepimiz için acı. İsrail kendisini savunma hakkına sahip. İsrail’i, müttefikimizi destekliyoruz ama ateşkes için zorluyoruz. İki devletli çözümü biz de destekliyoruz. İsrail ile İran ya da Hizbullah ile İsrail arasında bir savaş görmek istemiyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizden, İran’la ilişkisi olan herkesten bu ilişkiyi, gerginliği azaltmak için kullanmalarını istiyoruz. Türkiye’nin komşusu İran ile çok daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum.

- ORTAKLIĞIMIZ DEĞERLENİYOR: Kongre’de hava o kadar da Türkiye lehine değildi. Kongre’nin yaklaşımı Türkiye lehine daha iyiye gidiyor. Ne zaman Türkiye faydalı bir rol oynasa, Ukrayna’da, MİT’in takas operasyondaki gibi… Kongre’deki arkadaşlarıma ‘Sadece onlar yapabilirdi’ diyorum. Ortaklığımız değerleniyor.

- ABBAS’IN TÜRKİYE ZİYARETİ: Türkiye’nin İsrail ve İran arasındaki savaştan fayda sağlamayacağını biliyorum. HAMAS’ın terörist bir örgüt olduğunu düşünüyoruz ancak bunun barışı en çok isteyen Filistin halkına yansımayacağını düşünüyoruz ve bu nedenle Türkiye’nin Abbas’ı ağırlamasının harika olduğunu düşünüyorum. Filistin ile ilişkileri kesinlikle destekliyoruz, ileriye dönük büyük bir rolleri var.

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- AFRİKA’DA SÖMÜRGECİ DEĞİLSİNİZ: Türkiye Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümünde çok faydalı olabilir. Çin, oradaki (Afrika) ülkeleri borç batağına sürükleyen yatırımlar öneriyor. Türkiye ise birçok açıdan başka bir şey öneriyor. Türkiye’nin Afrika’daki varlığı, eski Avrupa gibi sömürgecilik amacı taşımıyor.”

TÜRKİYE F-35’E DÖNER Mİ

F-35 projesine Türkiye’nin geri dönüp dönmeyeceğine değinen Flake, “Bu sadece ABD’nin değil, diğer konsorsiyum üyelerinin de verebileceği bir karardır. Ancak bu gerçekleşmeden önce S-400 meselesine bir çözüm bulunması gerektiği açıktır” dedi.