ABD Büyükelçisi Flake: Dünya Türkiye’ye olan borcunu ödüyor

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ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, depremin vurduğu İslahiye ilçesinde ABD merkezli yardım derneği olan Work Central Kitchen’in (Dünya Merkez Mutfağı) depremzedelere yönelik yemek dağıtımına katıldı. Büyükelçi Jeff Flake, standın arkasına geçerek, depremzedelere yemek dağıttıktan sonra dernek yöneticileri ile görüşerek, yaptıkları çalışmalar hakkına bildi aldı.

‘ABD 235 MİLYON DOLAR YARDIM TAAHHÜT ETTİ’



Jeff Flake, yaptığı açıklamada, deprem felaketlerinin ardından tüm dünyada seferberlik başladığını söyledi. ABD hükümetinin deprem felaketlerinin başından bu yana 235 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu ve bunun bir kısmını dağıttığını, ancak böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlasının gerektiğini de söyledi. Jeff Flake, şöyle konuştu:



"Depremlerin ardından Amerika’nın yaptığı taahhüt kararlığı ihtiyaç olduğu sürece burada olmaktı. Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarda Türk ortaklarımız ile birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyorum. ABD hükümeti deprem felaketlerinin başından bu yana yardım kapsamında 235 milyon dolar yardım ilan etmiş ve bunun bir kısmını da dağıtmıştır. Ancak tabi ki böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları da görmek son derece yüreklendirici. Bu tarihe dek ABD özel sektörü ve STK’ların katılımı ile birlikte sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplanmış bulunmakta. Bu da hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneğidir. Depremden hemen birkaç gün sonra dünya merkez mutfağı kurucusu temsilcileri buradaydı. Kendisi ile konuşma fırsatına eriştim. Kendisi deprem alanlarındaydı. Bugün burada güzel çalışmaları görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugünlerde ramazan ayında bu çalışmalar daha büyük önem kazanıyor. Çünkü oruç tutan kişilerin aslında alışkın oldukları yemekleri yemesi önem kazanıyor. Dünya merkez mutfağı da burada tam olarak bu çalışmayı yapıyorlar. Yerel malzemeler kullanarak insanların tanıdığı bildiği yemekleri dağıtıyorlar."

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