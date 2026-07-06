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ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına "NATO" uyarısı: Çalışma saatleri revize edildi

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#ABD Büyükelçiliği#NATO#Randevu
ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına NATO uyarısı: Çalışma saatleri revize edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 23:36

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarına Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerin çalışma saatlerinin NATO Zirvesi nedeniyle revize edildi uyarısında bulundu.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle Ankara ve İstanbul'da bulunan temsilciliklerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada NATO Zirvesi öncesinde ve sonrasında trafik sıkışıklığı görülebilecek yolların kapatılacağı ve yüksek güvenlik tedbirlerinin alınacağı hatırlatılarak, "Revize edilen çalışma saatleri aşağıdaki gibidir: Vatandaşlarımıza yönelik rutin randevular 29 Haziran tarihinden 10 Temmuz tarihine kadar kapalıdır. Pasaportu olmayanlar, doğum konsolosluk belgesi olanlar ve noterlik hizmetleri verilecektir. Acil pasaport talebi, doğum konsolosluk belgesi veya noterlik hizmetleri için kargo iletişim formunu kullanarak, 31 Temmuz'a kadar belgeleri aciliyet durumunu açıklayan belge ile birlikte gönderebilirler. İstanbul Başkonsolosluğu, 29 Haziran-10 Temmuz arasında sınırlı pasaport hizmeti ve konsolosluk doğum belgesi randevusu verebilecektir. tr.usembassy.gov/contact-form-acs-istanbul/ adresinden randevu alınabilecektir" denildi.

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#ABD Büyükelçiliği#NATO#Randevu

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