'ABD bu sorunun cevabını versin'

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(AA) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna röportaj verirken Afgan mülteciler konusunda Amerikan yönetimine eleştiriler yöneltti. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin ‘mülteci ambarı’ olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek” ifadesini kullandı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.