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ABD bayraklı tekneden FETÖ çıktı

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#MİT#FETÖ#TSK
ABD bayraklı tekneden FETÖ çıktı
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:00

MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde denizin ortasında önemli bir operasyona imza attı.

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Uzun süre takip edilen FETÖ’cülerin yurtdışına kaçacağı bilgisi alındı.MİT, bir grup FETÖ üyesinin İzmir’den deniz yoluyla yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine istihbari çalışma başlattı. FETÖ’cülerin ABD bayraklı “ASTERI” isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket ettiği belirlendi. Bunun üzerine MİT, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma yaptı. Operasyonda teknede bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan biri kadın 8 FETÖ’cünün içlerinde polis, asker, devlet kurumlarının üst kademelerine gelmiş kişiler olduğu belirlendi.

 Teknede yakalanan FETÖ’cülerden Ö.B., 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK’dan ihraç olurken, davası devam ediyor. M.K., Eğitim Alay Komutanlığı’nda görevli iken 2020’de TSK’dan ihraç oldu. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edilen M.K., 2020’de tahliye edildi. Astsubay olan A.K. ise 2017 yılında ihraç oldu. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli emniyet amiri A.K., 2016 yılında ihraç edildi. Örgüte üye olmaktan dolayı hakkında açılan dava devam ediyor.

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 Yedikule Göğüs Hastanesi’nde asistan doktor olan K.G., 2022’de ihraç edildi. FETÖ’ye üye olmaktan mahkûm olan K.G., 2018’de tahliye edildi.  m Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA

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#MİT#FETÖ#TSK

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