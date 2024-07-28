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ABD Başsavcılığı Eylem Tok kararının gerekçesini açıkladı: Kanıtlar tamam Türkiye’ye gönderin

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#Murat Aci#Timur Cihantimur#Eylem Tok
ABD Başsavcılığı Eylem Tok kararının gerekçesini açıkladı: Kanıtlar tamam Türkiye’ye gönderin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

İSTANBUL’da 1 Mart 2024 gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur (17) ile annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediliyor.

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Eylem Tok’un Türkiye’ye iade kararını hâkimin onayına sunan başsavcılık, kararın gerekçelerini ayrıntılarıyla açıkladı. Avukatları, Timur Cihantimur’un şartlı tahliye edilerek tutuksuz olarak yargılanması için yasal girişimlerini de sürdürüyor. Massachusetts Bölge Başsavcıvekili Joshua S. Levy, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili hâkim Donald Cabell’e imzalaması için sundukları taslak karar metnine ek olarak iade şartlarının yeterince oluştuğunu öne çıkaran 27 sayfalık bir yazılı mütalaa sundu. Dilekçede, Tok’un 11 Eylül’de Boston’da yapılacağı belirtilen duruşmada Türkiye’ye iadesini engelleyecek herhangi bir yasal değişiklik olmayacağı vurgulandı. Levy, Tok’un Türkiye’nin iadesini talep ettiği “delilleri yok etmek, saklamak, değiştirmek ve suçluyu korumak” suçlarını işlediğine inanmak için ellerinde yeterli kanıt olduğunu belirterek, mahkemeden Tok’un Türkiye’ye gönderilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı’na iade kararını tebliğ etmesini talep etti.

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ABD Başsavcılığı Eylem Tok kararının gerekçesini açıkladı: Kanıtlar tamam Türkiye’ye gönderin
Eylem Tok, kazaya karışan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’u önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırmıştı. Eylem Tok. ABD’nin Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yargılanıyor.

‘SUÇLULUĞU KANITLANDI’

Başsavcıvekili Levy, Tok davasının bir ceza davası değil, başka bir ülkede işlenmiş suçların doğru olup olmadığının tespit edildiği bir iade davası olduğunu hatırlattı. Başsavcıvekili Levy, Tok’un Türkiye’nin iadesini istediği her iki suçla ilgili kendilerine yeterince delil sunarak bu suçların kendi ülkelerinde işlendiğini kanıtladığını belirterek, “Kaçak Eylem Tok’un yapılacak duruşmada suçsuz olduğunu ifade edecek herhangi bir tanık ya da yeni bir delil yok. İade duruşması bir ceza kovuşturması değildir” dedi.

Başsavcıvekili, Tok’un Türkiye’de işlemiş olduğu iki ayrı suçun, ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 7 Haziran 1979 tarihinde imzalanan “Suçluların İadesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması” kapsamında iadesini gerektiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mahkemeye bu yönde görüş bildirdiğini kaydetti.

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m HABER MERKEZİ

 

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#Murat Aci#Timur Cihantimur#Eylem Tok

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