ABD Başkanlık devir teslimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, Biden'ın koltuğu devralacağı tarih

ABD Başkanlık devir teslim süreci için beklenen açıklama geldi. ABD Senatosuna yapılan saldırılar nedeniyle bir süredir farklı konuların konuşulduğu ABD'de, başkanlık seçimini kazanan Biden'ın devir teslim tarihi netlik kazandı.

ABD BAŞKANLIK KOLTUĞU NE ZAMAN DEVREDİLECEK?

20 Ocak tarihinde ABD Başkanı D. Trump koltuğunu yeni Başkan Joe Biden’a devredecek.

Temsilciler Meclisi’nin ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesini onaylamasının ardından gözler nihai karar merci Senato’ya çevrildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senato’nun planlandığı gibi 19 Ocak’ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti. Başkan Trump’a 2024 yılındaki muhtemel başkan adaylığının yolunu kapatabilecek azil duruşmasının 19 Ocak’ta başlaması durumunda, Trump’ın azil süreci Biden dönemine sarkacak. Buna karşın, bazı senatörler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak Biden’ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senato’daki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. Senato’nun Trump’ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3’te 2’sinin bu yönde oy kullanmasına ihtiyaç var. Bu durumda Trump’ın partisinden en az 17 kişinin aleyhinde adım atması gerekiyor.