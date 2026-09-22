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ABD Başkanı Trump'tan "İran savaşı zirvesinde" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Zirvesi#İran Savaşı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 22:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için buluduğu ABD'de İran savaşı zirvesine katıldı. Zirvede konuşma yapan ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan muhteşem bir insan ve benim çok iyi dostum. Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için buluduğu ABD'de İran savaşı zirvesine katıldı.

Zirvede konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan muhteşem bir insan ve benim çok iyi dostum. Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir." dedi.

Öte yandan Trump, "Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor. Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz." diye konuştu. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Zirvesi#İran Savaşı

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