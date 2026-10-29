ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE DÜN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip edildiğini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğini ifade etmişti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletmişti.