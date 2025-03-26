ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin lideri iyi biri

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ABD Başkanı Donald Trump, bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı bilgilere göre; ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.