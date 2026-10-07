ABD Başkanı Trump'tan CNN TÜRK'e açıklama: Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmesi iyi bir şey

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CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmasına ilişkin soru yöneltti. Trump'ın açıklamasının ABD'den konuya ilişkin ilk tepki olduğunu belirten Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'daki saldırıların şiddetlendiği gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına yeni bir güvenlik uyarısı yaptığını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gününün ardından bugün de CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı. Trump'a Texas'a hareketinden önce CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy tarafından Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında gündeme gelen "Mekke İttifakı" soruldu.

Paksoy, Trump'a yönelttiği sorunun ayrıntılarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatan Paksoy, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a hızlı şekilde askeri güç konuşlandırması konusunda varılan mutabakatı ABD Başkanı'na sorduğunu belirtti.

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TRUMP: BU İYİ BİR ŞEY

Trump'ın soruyu dikkatle dinlediğini belirten Paksoy, ABD Başkanı'nın Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini söylediğini aktardı.

Paksoy, Trump'ın yanıtını, "Türkiye ve Pakistan açıkçası Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" sözleriyle aktardı.