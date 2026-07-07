×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD Başkanı Trump'a "A+ tipi resmi tören"le karşılama... Törende ilgi çeken detay

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Karşılama#Tören
ABD Başkanı Trumpa A+ tipi resmi törenle karşılama... Törende ilgi çeken detay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 20:09

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye resmi ziyareti dolayısıyla düzenlenen "A+ tipi karşılama töreni"nde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. Bu tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşıladı.

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı.

ABD Başkanı Trumpa A+ tipi resmi törenle karşılama... Törende ilgi çeken detay


Haberin Devamı

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlar ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

TÖRENDE İLGİ ÇEKEN DETAY: TARİHİ OSMANLI BİRLİĞİ

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.


Haberle ilgili daha fazlası:
#TRUMP#Karşılama#Tören

BAKMADAN GEÇME!