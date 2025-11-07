ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı Beyaz Saray'da kabul etti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

Trump, Orban ve beraberindeki heyetle Beyaz Saray'da vereceği öğle yemeğinde görüşecek.

Görüşmede, ABD'nin Rus petrolünü boykot çağrılarına rağmen Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana enerji ihtiyacını Rusya'dan tedarik eden Macaristan'ın istisna talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İkilinin görüşmesinde, Ukrayna'da devam eden savaşın etkilerinin de konuşulması öngörülüyor.

Beyaz Saray basın ofisi, görüşmenin basına kapalı olduğunu duyurdu.

Orban, ocak ayında geldiği Washington'da Trump ile bir araya gelmişti. Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme yapacak.

"PUTİN İLE BİR ARAYA GELMEK İSTERİM"

ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim. İnsanlar akın akın Avrupa’ya geliyor. Bunu durdurmak zorundalar. Sadece durdurmak değil, tersine çevirmek zorundalar. Onları geri göndermeleri gerekiyor. Biz burada bunu yaptık. Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli" dedi.

Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.