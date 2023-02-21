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ABD Başkanı Biden, Polonya’da

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Polonya#Joe Biden
ABD Başkanı Biden, Polonya’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 18:47

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından Polonya’ya geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından Polonya’ya gelerek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Biden, Cumhurbaşkanı Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Duda ile yaptığı görüşmede konuşan Biden, Duda'ya Polonya’nın Ukrayna’ya olan desteğinden dolayı teşekkür ederek, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkiyi çok kritik olarak nitelendirdi.

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Ukrayna'nın "her zamankinden daha iyi bir konumda" olduğuna inandığını söyleyen Biden, NATO ülkelerini odaklarını korumaya çağırdı. Biden, "ABD'nin taahhüdünün gerçek olduğunu açıkça belirttim ve bir yıl sonra NATO'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu iddia ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz" dedi.

ABD Başkanı Biden, Polonya’da

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Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği "gerçekten olağanüstü" olarak nitelendiren Biden, Polonya’ya 1 milyondan fazla Ukraynalıyı ağırladığı için teşekkür etti. "Polonya ve ABD halkı arasındaki bağ son derece güçlü ve derindir" ifadelerini kullanan Biden, "Yüzleşmemiz gereken birçok zorluk var ama bunu birlikte başarabileceğimizden eminim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Duda ise, Biden'a Ukrayna ziyareti için teşekkür ederek, bu "olağanüstü jestin" yalnızca bir yıldır Rus işgaline karşı savaşan Ukraynalıların moralini yükseltmekle kalmadığını aynı zamanda “özgür dünyanın onları unutmadığına, özgür dünyanın ve onun en büyük lideri olan ABD Başkanı’nın onların yanında olduğuna dair önemli bir işaret" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Polonya’da

Duda, Biden'in ziyaretinin yerleşim bölgelerini ve sivil altyapıyı hedef alarak uluslararası kanunları ihlal eden Rusya’ya bir sinyal gönderdiğini aktardı.

Duda ve Biden’ın ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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#ABD#Polonya#Joe Biden

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