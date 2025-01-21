ABD basını: YPG Suriye’yi terk edebilir

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Reuters’ın haberinde, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara göre daha esnek ve sabırlı davrandığı yazıldı. Kaynaklar bu durumun, ilerleyen haftalarda PKK terör örgütü mensuplarının Suriye’nin kuzeyini terk etmesini, diğer grupların ise Suriye Savunma Bakanlığı yönetimine girmesini içeren bir anlaşmanın önünü açabileceğini öngörüyor.

‘TRUMP’A BAĞLI’

Haberde Kürt grupların ne kadar özerk olup olmayacağının ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın bu gruplara destek vermeye devam edip etmeyeceğine bağlı olacağı aktarıldı. Tüm tarafların birbirleriyle paralel görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülürken, Kürt grupların siyasi bir anlaşma kapsamında kuvvetle muhtemel topraklarının büyük kısmından ve petrol gelirlerinden vazgeçmek zorunda kalacağı dile getirildi.