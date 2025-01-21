×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD basını: YPG Suriye’yi terk edebilir

Güncelleme Tarihi:

#ABD#YPG#Suriye
ABD basını: YPG Suriye’yi terk edebilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye karşı mücadelesi sürerken ABD, Türkiye ve Suriye’den askeri yetkililer ve diplomatlar ile PYD terör örgütünün paravan oluşumu SDG’ye bağlı isimlerin bazı görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Reuters’ın haberinde, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara göre daha esnek ve sabırlı davrandığı yazıldı. Kaynaklar bu durumun, ilerleyen haftalarda PKK terör örgütü mensuplarının Suriye’nin kuzeyini terk etmesini, diğer grupların ise Suriye Savunma Bakanlığı yönetimine girmesini içeren bir anlaşmanın önünü açabileceğini öngörüyor.

‘TRUMP’A BAĞLI’

Haberde Kürt grupların ne kadar özerk olup olmayacağının ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın bu gruplara destek vermeye devam edip etmeyeceğine bağlı olacağı aktarıldı. Tüm tarafların birbirleriyle paralel görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülürken, Kürt grupların siyasi bir anlaşma kapsamında kuvvetle muhtemel topraklarının büyük kısmından ve petrol gelirlerinden vazgeçmek zorunda kalacağı dile getirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#YPG#Suriye

BAKMADAN GEÇME!