ABD askeri Irak ve Suriye’den çekilecek mi? MSB kaynakları: Sözlere değil icraata bakılmalı

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YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul’u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti: “Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.”

FRANSA’NIN, GKRY’NE LECLERC TANKLARI’NI VE MİSTRAL FÜZELERİNİ VERECEĞİ HABERLERİ

Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi: “Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY’ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir.“

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ABD SEÇİMLERİ SONRASINDA IRAK VE SURİYE’DEKİ DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi: “Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”

ABD’DEKİ SEÇİMLER SONRASI F-16 TEDARİKİ KONUSU

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin ise, “F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplatışında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; “kaynağında, sürekli ve kapsamlı” olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.457 (Irak 1.275 / Suriye:1.182) oldu. Ayrıca son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan

2 PKK’lı terörist daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4’ü terör örgütü mensubudur. 1.288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.461’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86.312 olmuştur.

GÖÇMENLER KURTARILDI

29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

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İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukuk çiğnenerek çocuklar ve siviller öldürülmekte, bölgemiz felakete sürüklenmektedir. İsrail’in; Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

“2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları 14 Kasım’a, Hava Kuvvetleri Komutanlığına “2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları ise 15 Kasım’a kadar uzatılmıştır.”