ABB’ye 7 milyon TL ‘dolgu’ cezası

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) Etimesgut ilçesindeki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi’nde yaptıkları incelemelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirledi.

Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edildi. Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB’ye Çevre Kanunu’na istinaden 7 milyon 479 bin lira para cezası verildi. 

