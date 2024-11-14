ABB’nin konserlerine savcılık incelemesi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetleri dikkate alarak Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazarak, konunun araştırılmasını istedi. Müzekkerede, konunun araştırılması ve suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun kendilerine bildirilmesi istendi.

Savcılık ayrıca şikâyet dilekçelerinin detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini de kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun da incelemesi neticesinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilirse savcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Savcılığın konser incelemesi başlattığı haberinin duyulmasının hemen ardından, ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında açıklama yaparak şunları belirtti: “11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.”