ABB'nin konser davasında sanık: Yarar sağlasam mal varlığım artardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı gerekçesiyle 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada sanıkların tümü hazır bulundu.

'NİYETİMİZ ANKARA HALKINA HİZMET ÜRETMEKTİ'

Tutuklu sanıklardan Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, savunmasında, yerel yönetimlere örnek olacak başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek, "Proforma faturalar üzerinde kaşe ve imza zorunluluğu yoktur. Böyle bir belge nedeniyle yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Tüm niyetimiz Ankara halkına hizmet üretmekti. Ekonomik olarak bu zor dönemlerde halkımızı ücretsiz halk konserleriyle buluşturmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak istedik. Ortada bir suç yokken kamuoyuna suçumuz varmış gibi lanse edildik. Oysa bir trafik cezam bile yok benim. Bir anda hayatımız altüst oldu. Ana haber bültenlerinde ismim açıkça kullanıldı. Bütün memlekete rezil olduk diyebilirim. Böyle bir durumda kalmayı Allah kimseye nasip etmesin. Karakol yüzü görmeyen bir insan olarak gözaltı süreci geçirdim ve sonucunda da tutuklandım. Bu bizim gibi insanlar için kolay atlatılabilir travmalar değil" diye konuştu.

'GÖREVE GELDİKTEN SONRA HAYAT STANDARDIMDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMADI'

Şirketlere menfaat sağladıklarının iddia edildiğini belirten Erdemir, "Bu iddia en çok canımı yakan ve asla kabullenemeyeceğim iddiadır. Ben burada adı geçen firmalarla ne bir sohbetim ne de bir çalışmışlığım vardır. Kendileri ile iş dışında herhangi bir görüşmem olmamıştır. Ne şahsımın ne de bir yakınımın bu şirketlerde bir çalışanı ne de bir ortaklığı vardır. Memuriyet hayatım boyunca bir kuruş haram lokma yemedim. Tarafıma yönelik herhangi bir menfaat getirisi, para transferi olmamıştır, olması da mümkün değildir. Bu göreve getirildikten sonra hayat standardımda hiçbir değişiklik olmamıştır, edindiğim bir mal varlığı da yoktur bu süreçte. 2015 yılında bir ev aldım o da 7 yıl boyunca kredi ödemeli. Sadece maaşım vardır, başka bir yan gelirim de yoktur" ifadelerini kullandı.

'SADECE FİRMA İÇİN MENFAAT Mİ SAĞLANIR'

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili tutuklu sanık Hüseyin Zehir ise 2010 yılında belediyede göreve başladığını kaydederek, "Görev sürem boyunca hiçbir soruşturma geçirmedim. Daire başkanı yıllık izindeyken çok kısa bir süreliğine yerine vekaleten baktım. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Menfaat sağlama iddiasına gelirsek; menfaat sağlayan kişinin kendisinin de bir menfaatinin olması lazım. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. Eğer böyle bir yarar sağlasaydım mal varlığımda artış olması gerekirdi. Böyle bir durum da yok. 80 metrekare mütevazı bir evim var, bir de arabam var sadece eşimin üstüne. Benim herhangi bir hesap hareketliliğim de yok. Babamın hayrına sadece firma için, bütün namusumu, şerefimi önemsemeden menfaat mi sağlanır? Vekalet ettiğim 5 günlük süreçte sadece 4 konser onaylamışımdır bu da işlerin devam etmesi içindir. Sırf bu yüzden 106 gündür tutukluyum. 106 gündür çocuklarımı göremiyorum" diye konuştu.

'BİZ KOŞULLARI HER ZAMAN EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİK'

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi’nin sahibi tutuklu sanık Onur Evren de 100 aşkın işçisinin olduğunu işaret ederek, "Onların üç öğün yemekleri var, ücretleri var, taşıma için kullanılan araçlar var, elektrik sistemi döşemesi, en az 5 jeneratör ve daha pek çok şey kullanılıyor. Sahne güvenliğini sağlamak için yüzlerce metrelik bariyerler kullanıyoruz. Her sahneye göre dekor hazırlanıyor. Bunların hepsi kiralanıyor. Bu hizmetlerin ödemesini de biz yapıyoruz. Ücretler peşin ödeniyor. Belediye ise bize taksit taksit ödeme yapıyor. Yüz binlerce insanın can güvenliğinden sorumlu oluyoruz konser günlerinde; öncesinde de çalışanlarımızın. Bunca risk alırken bir de tutukluluk riskini ekledik artık. Yani koyduğumuz karın bu riskleri karşılaması gerekir. Şu an bu oranın az bile olduğunu düşünüyorum. Karsu konserinde bizim teklifimiz kabul edilmedi ancak teklifi kabul edilen firma bu işi yapamadığı için biz yaptık, hatta zararına yaptık. Biz koşulları her zaman eksiksiz yerine getirdik. Şartnamede yazandan daha fazla malzeme kullandık. Ben daha fazla kar elde etmek istesem daha az malzeme kullanırdım. Ancak benim için önemli olan daha iyi iş yapmaktır. Ama tüm bunların neticesinde geldiğimiz nokta sizin karşınıza çıkmak oldu. 106 gündür cezaevindeyim. Aylarca yerde yattım, daha 10-15 gün önce yatağa geçtim. Üç çocuğum var. Onlarla ilgilenemedim. Eşim ve çocuklarım psikolojik destek alıyor. Kaçma şüphem yok. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.