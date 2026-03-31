ABB'nin konser davasında 3 sanığa tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti sonrası 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festival ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festival ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada ise tutuklu sanıklar Bozkurt, Evren ve Çelikkaya ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar savunmalarında tahliyelerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE OLDU

Beyanların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin toplanmış olması, tanıkların dinlenmesi ve savunmaların alınması ile tanıklar üzerinde baskı kurulması ihtimalinin ortadan kalktığını değerlendiren mahkeme, konser organizasyonlarına ilişkin piyasa rayici hizmet bedelleri ile kamu zararının mali boyutunun belirlenmesine yönelik bilirkişi raporunun dosyaya ne zaman kazandırılacağının henüz belli olmadığını belirtti. Mahkeme, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı, bu aşamadan sonra tutukluluğun amacına hizmet etmeyeceği ve ölçülülük ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıklar Bozkurt, Evren ve Çelikkaya’nın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine, diğer sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz’a ertelendi.