ABB'den su kesintileriyle ilgili açıklama: Yeni sistem devreye alındı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, üçüncü platform aktif hale getirilmiş ve 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir."

Açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün başkentin su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.