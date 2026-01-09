×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABB'den su kesintileriyle ilgili açıklama: Yeni sistem devreye alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Su Kesintisi#ASKİ
ABBden su kesintileriyle ilgili açıklama: Yeni sistem devreye alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 16:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

"Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, üçüncü platform aktif hale getirilmiş ve 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir." 

Açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün başkentin su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Gözden KaçmasınAnkaradaki su kriziyle ilgili DSİden açıklama: Sorumluluk ABBdeAnkara'daki su kriziyle ilgili DSİ'den açıklama: Sorumluluk ABB'deHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Su Kesintisi#ASKİ

BAKMADAN GEÇME!