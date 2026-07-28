ABB’den şebeke suyu açıklaması: İshal ve kusma şikayetlerinin suyla ilgisi yok

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan, Ankara'da görülen ishal, kusma ve mide bulantısı gibi sağlık şikayetlerinin şebeke suyundan kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Ankara'da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli kontrol edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen suyun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır." ​​​​​​​

Gözden Kaçmasın Atıl durumdaki hastanenin dış cephesi düştü, otomobiller hasar gördü Haberi görüntüle