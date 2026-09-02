ABB’den Melih Gökçek’e yeni suç duyurusu

Murat YILMAZ / ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00
OĞLU ve gelininin yurtdışındaki malvarlığı tartışmaları nedeniyle soruşturulan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Melih Gökçek hakkında Ankara Büyükyükşehir Belediyesi’nin de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
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ABB avukatı Nadi Türkaslan, suç duyurularının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek’le ilgili soruşturmayla birleştirilmesini istedi.