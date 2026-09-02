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ABB’den Melih Gökçek’e yeni suç duyurusu

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#Melih Gökçek#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Soruşturma
ABB’den Melih Gökçek’e yeni suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

OĞLU ve gelininin yurtdışındaki malvarlığı tartışmaları nedeniyle soruşturulan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Melih Gökçek hakkında Ankara Büyükyükşehir Belediyesi’nin de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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ABB avukatı Nadi Türkaslan, suç duyurularının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek’le ilgili soruşturmayla birleştirilmesini istedi.

 

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#Melih Gökçek#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Soruşturma

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