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ABB'den 'Ebru Gündeş konseri' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#ABB#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ebru Gündeş
ABBden Ebru Gündeş konseri açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 19:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında belediye tarafından düzenlenen Ebru Gündeş konserine ilişkin teftiş başlatıldığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldığını ve şu ana kadar organizasyon firmasına ödeme yapılmadığını bildirdi.

ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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#ABB#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ebru Gündeş

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