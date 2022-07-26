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ABB'den Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu

#Ankara#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ankapark
ABBden Ankapark işletmecisine hileli iflas suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci şirket hakkında 'hileli iflas' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankapark ihalesini alan işletmeci hakkında 'hileli iflas' sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark'ın nasıl kullanılacağı ile ilgili anket başlatılmıştı.

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#Ankara#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ankapark

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