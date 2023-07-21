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Abbas ve Netanyahu’dan aynı hafta ziyaret

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail
Abbas ve Netanyahu’dan aynı hafta ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklaması özetle şöyle: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle ülkemize gelecek liderler, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar. Sayın Abbas’ın, 25 Temmuz’da gerçekleştireceği ziyaretinde, ikili ilişkiler ve İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ele alınacak. Sayın Netanyahu’nun 28 Temmuz’daki ziyaretinde ise ikili ilişkiler gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.” 

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail