Abbas ve Netanyahu’dan aynı hafta ziyaret

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklaması özetle şöyle: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle ülkemize gelecek liderler, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar. Sayın Abbas’ın, 25 Temmuz’da gerçekleştireceği ziyaretinde, ikili ilişkiler ve İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ele alınacak. Sayın Netanyahu’nun 28 Temmuz’daki ziyaretinde ise ikili ilişkiler gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.”