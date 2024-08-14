Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Abbas’ın konuşmasını Meclis’te dinlemesi bekleniyor. Abbas hitabında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve Filistin davasını anlatacak.

MOSKOVA’DAN ANKARA’YA

Moskova’da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Abbas, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan-Abbas görüşmesinde; İsrail’in Filistin’e saldırıları, Gazze’ye insani yardım, bölgedeki gerilim, ABD, Mısır ve Katar’ın nezdinde devam eden ateşkes süreci gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor. Abbas yarın ise Meclis’te konuşacak. Meclis’teki olağanüstü oturumda, Meclis’teki bütün siyasi partilerin yer alması bekleniyor. Genel Kurul’daki oturuma yabancı misyon şeflerinin yanı sıra İsrail saldırılarında yaralanan ve Türkiye’de tedavi gören Filistinliler de katılacak. Abbas daha önce 2007 ve 2009 yıllarında TBMM’de konuşma yapmıştı.