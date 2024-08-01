Abbas Ankara’ya geliyor

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Abbas’ın 15 Ağustos’ta da Meclis Genel Kurulu’na hitap edeceğini söyledi.

HANİYE’YLE MECLİS KÜRSÜNDEN SESLENECEKLERDİ: Hamas Büro Başkanı İsmail Haniye suikasta kurban gitmeseydi Mahmud Abbas ile birlikte Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yapması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı haberini alınca “Aynı gün, aynı saat biz de Abbas ve Haniye’yi TBMM’de konuşturalım” talimatı verdi. Ankara’nın planı, Filistin’in iki kanadını temsil eden Abbas ve Haniye’yi TBMM’de bir araya getirmekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün katıldığı bir televizyon yayınında “Bu karar verilmişti ve karşı tarafa iletildi. Sayın Abbas, sağlık sebepleri ve bir takım gerekçeler öne sürerek o gün TBMM’de olamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızın buradaki arzusu Netanyahu ABD Kongresi’nde konuşurken, Abbas ve Haniye’nin TBMM’de konuşmasıydı. ” dedi.

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KURTULMUŞ MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI: Meclis Başkanı NumanKurtulmuş, Abbas’ın özel oturumda konuşması amacıyla Anayasa’dan kaynaklanan yetkisini kullanarak Meclis’i doğrudan olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş, 15 Ağustos perşembe saat 15.00 için yaptığı toplantı çağrısında, TBMM’nin Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Abbas’ı ağırlayacağını vurguladı. Kurtulmuş’un çağrı yazısı, milletvekillerine iletilmek üzere 81 il valiliğine de gönderildi.